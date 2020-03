Feliz día de San José

Share

oremos

Nos invita a Estar, Escuchar,Dialogar ,Disfrutar y quedarnos en casa, cuiadando de nuestra familia . como lo hace Él.

Nadie camina, ni da un paso en la vida sin una confianza básica. No se puede entender la vida de José si no es a la luz de esta clave de confianza.Y no se puede acompañar la vida si no se confía en Otro más fuerte. José vive su propio proceso de confianza: “José, no temas tomar contigo a María…”Confianza llena de paciencia, hasta que Él quiera, guardando también en su corazón todas aquellas cosas.