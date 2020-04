Religiones por la paz tendrá fondo humanitario para responder al COVID-19

Share

Prensa CELAM. Religiones por la paz creó un fondo humanitario multirreligioso para responder al COVID-19. Este fondo proporcionará el capital inicial para financiar proyectos interreligiosos centrados en atender necesidades humanitarias ocasionadas por la pandemia.

A través de una declaración conjunta, los líderes religiosos del mundo, se unen al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres que invita a hacer un alto al fuego inmediato en todo el mundo; entendiendo que en este momento todos los países están enfrentados a un virus que no conoce política, no respeta fronteras y no podrá detenerse con el uso de las armas ya sean antiguas o modernas.

«Este es el momento de cesar nuestro fuego el uno contra el otro y en su lugar dirigir el enfoque de nuestras luchas y los fuegos de nuestro compromiso con la salud y la curación» Afirma la declaración de Religiones por la paz, por tal razón, la organización aseguró que este es el momento de ser estratégicos para unir esfuerzos que permitan la prevención de la propagación del COVID-19 y tratar a los millones que sufren su impacto.

Los objetivos

El fondo busca estimular intervenciones creativas para promover la resiliencia en las comunidades de Religiones por la Paz. Como parte de la metodología el fondo proporcionará una donación para los pequeños Consejos Interreligiosos y redes multirreligiosas que trabajarán en aumentar la conciencia sobre las medidas de precaución para evitar los contagios, apoyar a los hogares vulnerables y combatir la discriminación.

Religiones por la Paz viene trabajando desde hace 50 años para responder a los desafíos mundiales apelando a la coordinación y el apoyo de los esfuerzos multirreligiosos que ayudan a construir la paz.

Labores que se centran en el apoyo ambiental, el empoderamiento los líderes en temas de salud y la promoción de la educación para mujeres y jóvenes. En el caso del COVID-19 se proporcionarán subvenciones para acciones concretas para prevenir y responder a la enfermedad.

Las subvenciones estarán patrocinadas por donantes como la Fundación GHR y el Instituto Fetzer, quienes garantizarán la sostenibilidad de los proyectos.

FUENTE:CELAM