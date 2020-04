Covid19. Los riesgos más graves para las zonas rurales

Share

Tweet

Pin 0 shares

A nivel internacional se discute mucho sobre la desaceleración económica como resultado del Covid-19. En particular, hay una seria alarma sobre la subsistencia de las personas más vulnerables de la Tierra: los agricultores. A partir de hoy se ha activado un nuevo fondo del Fida (The International Fund for Agricultural Development) para este fin: entrevista con uno de los líderes del organismo de las Naciones Unidas, Paolo Silveri.

Objetivos y prioridades

El objetivo principal en esta etapa es evitar que la emergencia sanitaria en todo el mundo se convierta en una crisis alimentaria. Hay que recordar que la mayoría de las personas más pobres de la Tierra ya sufrían las consecuencias del cambio climático antes de la pandemia, así como la proliferación de conflictos en los últimos años. Y no se trata de una alarma que sólo afecta a los pobres, porque una recesión económica en las zonas rurales podría generar más hambre y una mayor inestabilidad en los países frágiles con repercusiones para los países vecinos.

En particular, afirmó por último, Silveri, el Instrumento de apoyo a los pobres de las zonas rurales de Ifad identifica líneas precisas de intervención. En primer lugar, se trata de proporcionar a los pequeños agricultores los insumos necesarios para el cultivo de los campos, la cría y la pesca, para que puedan hacer frente a los efectos inmediatos de la crisis económica. Al mismo tiempo, se trata de facilitar el acceso a los mercados para ayudar a los pequeños agricultores a vender sus productos a pesar de las restricciones de viaje, ofreciendo apoyo logístico y posibilidades de almacenamiento. Para ello es necesario garantizar los fondos y, por lo tanto, suspender los préstamos a fin de mantener los servicios, los mercados y los puestos de trabajo para los pobres de las zonas rurales. También hay un aspecto tecnológico: existe una necesidad urgente de utilizar los servicios digitales para compartir información esencial sobre la producción, el clima, las finanzas y los mercados.

FUENTE:VATICAN NEWS