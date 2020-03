5 Domingo de Cuaresma 2020

Share

Lectura orante del Evangelio: Juan 11,1-45

Dijo Marta a Jesús: ‘Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano’.

Desde la pandemia del coronavirus, desde el miedo y la angustia que atenaza por dentro a tantas personas, nosotros, como Marta, le preguntamos al Señor: ¿Dónde estás? Hasta nos vemos tentados de pensar que la oración, ante tanto dolor, se queda corta. La situación que estamos viviendo a nivel mundial nos pide que purifiquemos nuestra fe. De hecho, tragedias como esta del coronavirus, las viven a diario los más vulnerables, los más pobres, aunque su dolor no merezca ni el mínimo espacio en los medios de comunicación. ¿No tendremos que acudir a ellos, a los más pobres, para que nos ayuden a creer, a confiar en Jesús en esta hora? No vemos, no entendemos, nos surgen preguntas, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda y nos alienta a escoger, en esta hora, a Jesús como Señor de nuestras vidas. Aunque estemos como ese pájaro que se golpea contra el cristal porque no ha encontrado todavía la pequeña salida que le ofrece la ventana. Espíritu Santo, enséñanos a ser pobres y humildes de corazón. Cuando no podemos nada y menguamos, ayúdanos a ver que Dios invade nuestra nada con su infinita ternura. Que nuestra gotita de agua entre en el río caudaloso de tu amor.

Jesús le dijo: ‘Tu hermano resucitará’.

‘Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá’.

¿Crees esto?’ ‘Sí, Señor: yo creo’.

FUENTE: CIPECAR