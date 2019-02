15 de febrero Día Internacional del Cáncer Infantil

El 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Esta iniciativa fue creada por la Organización Internacional de Cáncer Infantil – CCI, una red formada por 177 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer en 90 países en los 5 continentes.

Este día tiene como objetivo sensibilizar y concienciar al mundo sobre la lucha a la que se enfrentan los niños con cáncer y sus familias. Se pretende recordar además, la necesidad de que todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicológica, independientemente de su país de origen, raza, estatus económico o clase social.

El Día Internacional del Cáncer Infantil, fue instituido en Luxemburgo en el año 2001 y se celebró por primera vez en el año 2002 y desde entonces ha generado el apoyo de redes globales e instituciones líderes en la lucha contra el cáncer.

El Papa Francisco en su Audiencia a los niños con enfermedades tumorales de la Clínica de Oncología de Wrocław en Polonia, del 30 de noviembre del año pasado, el Santo Padre se dirigía a los niños diciendo:

“Vuestro camino en la vida es un poco dificultoso, queridos niños, porque tenéis que curaros, vencer a la enfermedad o convivir con la enfermedad: esto no es fácil. Pero tenéis muchos amigos, muchos amigos que os ayudan tanto. Y también vuestros familiares os ayudan a seguir adelante. Pensad bien en esto: no hay dificultad en la vida que no se pueda vencer. La victoria es diferente para cada persona: cada uno vence a su manera, pero vencer siempre es el ideal, es el horizonte para ir adelante. No os desaniméis”.

” A cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado un ángel de la guarda, desde que somos pequeños hasta que somos ancianos. El Señor nos lo ha dado para que nos ayude en la vida. Cada uno de vosotros tiene el suyo. Acostumbraos a hablar con vuestro ángel, para que os guarde, os inspire y os lleve a vencer siempre en la vida”