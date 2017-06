Con el objetivo de incorporar el enfoque de igualdad generacional e intergeneracional en la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga, se firmó un convenio-marco, que permitirá articular las políticas públicas de igualdad contempladas en la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional con las políticas del gobierno local.

Patricio Sánchez Yánez, Alcalde del Cantón Latacunga; Carlos Muñoz Yánez, Presidente CNII y Álvaro Sáenz Andrade, Secretario Técnico del CNII, firmaron este convenio-marco de cooperación interinstitucional en la ciudad de Latacunga, que tendrá la duración de tres años y que surgió de la necesidad de avanzar en la transversalización del enfoque intergeneracional y el principio de igualdad y no discriminación en la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga, como una estrategia que permita hacer efectiva la igualdad y la no discriminación a nivel territorial.

Entre los acuerdos que se llevarán a cabo se destacan: la incorporación de la política pública de igualdad y no discriminación con el enfoque intergeneracional en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; transversalización del enfoque de igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional en los planes anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y herramientas de gestión del gobierno local, fortalecimiento de las capacidades técnicas en la aplicación del principio de igualdad y no discriminación con enfoque generacional e intergeneracional.

Este convenio y esfuerzo interinsitucional facilitará también los espacios y mecanismos de participación ciudadana de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga.

